Кабинетът "Радев":

Почина синът на световноизвестен психиатър

30 юни 2026, 15:01 часа 839 прочитания 0 коментара
Снимка: istock
Почина синът на световноизвестен психиатър

Виктор Ялом, син на световноизвестният психиатър и мислител се е самоубил. Това съобщи неговият брат Бен. 66-годишният Виктор е починал на 26 февруари 2026 г. Според семейството му Виктор Ялом се е самоубил след рецидив на психичното заболяване, с което се е борил през целия си живот, съобщи телеграм-каналът "Чистые когниции". Виктор Ялом е син на изтъкнатия психиатър и писател Ървин Ялом. Виктор е имал частна практика в продължение на 30 години, но основният му проект е създаването на образователната платформа Psychotherapy.net през 1995 г.

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Обучението

Преди създаването на портала обучението по психотерапия се е основавало на книги и лекции; студентите рядко са виждали как терапевтите всъщност работят зад затворени врати. Под ръководството на Ялом, ресурсът се превърна в медийна библиотека, съдържаща записи на работата и интервюта с майстори на психотерапията. Виктор Ялом ръководеше проекта до пенсионирането си през 2025 г. Колегите му го помнят като преподавател, който направи психотерапията по-разбираема и достъпна за всички.

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Ървин Ялом

Световнопризнат учен, уважаван психотерапевт и бестселъров автор, Ървин Ялом се нарежда сред най-влиятелните съвременни мислители. Дете на руски евреи имигранти, Ървин Ялом израства в беден квартал на Вашингтон. Решен да се измъкне от ограничаващата го среда, той насочва цялата си енергия в мечтата си да стане лекар. В своята книга "Моят път към себе си" Ървин Ялом проследява необикновената си професионална кариера – от годините в Станфорд и изучаването на различните подходи в психотерапията до изработването на собствена методика. Авторът разглежда отношенията си с хората, които са го изградили като личност, и разказва за срещите си с Виктор Франкъл, Роло Мей, Карл Роджърс и др. Освен това той открехва вратата към най-съкровените кътчета на душата си и ни допуска в личния си живот, в който централно място заемат съпругата му – Франсис, и трите им деца.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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