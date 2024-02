Сам Мендес ще снима филми за всеки член на The Beatles

За пръв път групата дава пълни права върху живота и музиката си за филмов проект. Sony Pictures обяви сделка, която може да омаловажи всички музикални биографии, заснемани досега, върху историите и живота на Пол Маккартни, Джон Ленън, Джордж Харисън и Ринго Стар в четири отделни филма.

Продукциите, замислени от Мендес, се очаква да излязат на голям екран по нов начин, с възможност да бъдат прожектирани успоредно или да се показват последователно в киносалоните. Точните планове се очаква да бъдат обявени по-късно. Целта на Sony е филмите да излязат през 2027 г., пише БТА.

Снимка: Getty Images

Маккартни, Стар и семействата на Джон Ленън и на Джордж Харисън са подписали споразумението за проекта чрез Apple Corps. Ltd, която представлява групата. Sony Music Publishing пък контролира правата за повечето от песните на "Бийтълс".

"Широкоекранните киносъбития днес трябва да са културно сеизмични. Дръзката, широкомащабна идея на Сам е дори отвъд това", каза Том Ротман, председател и главен изпълнителен директор на Sony Pictures' Motion Picture Group.

"За мен е чест да разкажа историята на най-великата рок група на всички времена и съм развълнуван да отправя предизвикателство към начина, по който се правят филми", каза Мендес в изявление. Всяка от биографиите ще бъде разказана през погледа на съответния изпълнител от The Beatles.

Режисьорът Сам Мендес, снимка: Getty Images

The Beatles в киното през годините

Най-известните участия в киното са в първите години на групата. Между 1964 г. и 1970 г. The Beatles участва в пет филма, сред които "A Hard Day's Night" (1964) и анимацията "Yellow Submarine" (1968). Музикантите и групата са обект и на много документални филми, най-скорошният от които е "The Beatles: Get Back" на Питър Джаксън от 2021 г.

През 2023 г. групата се събра отново с помощта на изкуствен интелект в новоиздадената песен "Now and Then". Записът се осъществи с помощта на технологията, използвана от Джаксън в "Get Back", и представи и музикално видео на новозеландски режисьор.

Опитите за драматизация по историята на The Beatles са спорадични и не така въздействащи. Биографичният "The Birth of the Beatles" от 1979 г., когато Джон Ленън е още жив, бе заснет с участието на първия барабанист на групата Пийт Бест като съветник. Независимият "Backbeat" от 1994 г. е хроника на отношенията на Ленън със Стюарт Сътклиф, преди The Beatles да стане известна група. В "Nowhere Boy" (2009 г.) Арън Тейлър-Джонсън играе ролята на тийнейджъра Джон Ленън.

През последното десетилетие музикалните биографии се превърнаха в добър бизнес. Боксофис хитове като "Бохемска рапсодия", "Рокетмен" и "Елвис" карат висшите мениджъри в Холивуд да търсят следващия джубокс блокбастър.