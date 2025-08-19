БФС: Не сме загубили окончателно делата срещу Младен Кръстаич за над 300 000 лева

От Българския футболен съюз (БФС) излязоха с официална позиция във връзка с информации, че родната централа трябва да заплати обезщетения в размер на над 300 000 лева на Младен Крастаич, Неманя Милинчич и Стефан Янкович. Бившият национален селекционер и неговите помощните водят дела срещу БФС за финансови компенсации. От Съюза не отрекоха, че сърбите са спечелили в Спортния арбитражен съд (CAS) в Лозана, но разкриха, че ще обжалват във Върховния съд на Швейцария.

БФС: Не сме загубили окончателно

"Във връзка с медийни публикации, че БФС е загубил окончателно делата, заведени срещу БФС от треньорите Младен Крастаич, Неманя Милинчич и Стефан Янкович, бихме искали да информираме ясно и коректно обществеността, че относно същите дела все още няма влезли в сила съдебни актове, които окончателно да постановяват заплащането на исканите от тримата бивши треньори обезщетения.

БФС своевременно е предприел необходимите регламентирани действия за защита на законните си права и интереси, като действа при спазване на приложимите законодателства и съгласно регламентациите на ФИФА. Към настоящия момент и трите дела са все още висящи пред Върховния съд на Швейцария, като се очаква тяхното разглеждане и постановяване на решения от същия върховен съдебен орган, след което БФС ще информира надлежно и своевременно обществеността относно развоя на тези съдебни дела.

В тази връзка обръщаме внимание на всички медии и обществеността, че единственият достоверен източник на информация са официалните канали на БФС и „информации“ от всякакви други източници, включително и анонимни такива, следва да се приемат като недостоверни", се казва в съобщението на БФС.

