София Филм Фест гостува за първи път в Панагюрище

За Арт Фест/София Филм Фест е чест и удоволствие да реализират съвместно с Община Панагюрище специалното издание на "София Филм Фест в Панагюрище" като част от проекта "Операция Кино на път", с подкрепата на Национален фонд "Култура" по програма "Създаване и/или разпространение на малки проекти" и в партньорство с веригата киносалони Europa Cinemas.

Още: Анри Кулев е режисьор на новия български игрален филм "Пилоти"

В две поредни вечери – 9 и 10 юли 2026, началният час на прожекциите е 21:30 – непосредствено след залез слънце, мястото е площад "20-и април" в центъра на града, а входът е свободен.

Кои ще са филмите

Фестивалът ще представи на 9 юли (четвъртък) един истински кинохит – "Присила" на София Копола. С престижната награда "Купа Волпи" за най-добра актриса, присъдена на изящната Кейли Спейни, творбата на Копола фокусира интереса на киноманите още от фестивала във Венеция, където получи номинация за "Златен лъв". Режисьорката създава сценария по биографията "Elvis and Me" с благословията на Присила Пресли и съавторката на книгата Сандра Хармън, като в центъра на историята е невинното и чаровно младо момиче, в което се влюбва легендарният и неустоим Елвис. Тази предизвикателна роля е поверена на един от най-търсените и чаровни млади актьори – Джейкъб Елорди. През гледната точка на любимата на Елвис, Копола разказва за непознатата страна на един велик американски мит.

Вторият фестивален ден е 10 юли (петък) – предвидили сме среща с новия български филм на режисьора Светослав Овчаров – "Залог". Авторите му разчитат на добре познати и обичани български актьори, на честно и увлекателно пресъздаване на факти от нашата история, чиито уроци са все още ненаучени от няколко поколения.

Остър политически трилър пренася зрителите в края на XIX век в София. Русия се опитва да дестабилизира политическото положение в България. Майорът организира заговор за детронирането на Княза и убийството на Министър-председателя. Един срещу друг се изправят приятели от детинство. В миналото двамата са били хъшове в Румъния и дори са били влюбени в една и съща жена. Днес тя е пристигнала в България, за да се включи в заговора. Бъдещето на страната е поставено на карта, а залогът е животът или на Майора, или на Министъра.

Още: "Майкъл" стана най-касовият биографичен филм на всички времена

В главните роли във филма ще видим Захари Бахаров, Асен Блатечки, Деян Донков и румънската актриса Офелия Попии, в актьорския екип са още Иван Савов, Валентин Ганев, Малин Кръстев, Стефан Мавродиев, Гергана Плетньова. Оператор на филма е Веселин Христов, продуцентските отговорности и монтажа са в ръцете на Светла Цоцоркова и Светослав Овчаров.

Режисьорът Светослав Овчаров и продуцентката Светла Цоцоркова лично ще представят филма пред публиката в Панагюрище.

"София Филм Фест в Панагюрище" е част от мащабния кинопроект, който екипът на Арт Фест разработва и реализира от 2009 година. Той включва международния кинофестивал "София Филм Фест" с издания в София, Бургас, Пловдив и Варна, регионалните издания на СФФ – в над 20 града, които бяха реализирани като част от международния проект "Операция Кино", и младежкото издание на фестивала – "СФФ за учащи".

"София Филм Фест в Панагюрище" се реализира като част от проекта "Операция Кино на път" в партньорство с Община Панагюрище, с подкрепата на Национален фонд "Култура" и веригата киносалони Europa Cinemas.