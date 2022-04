Том Круз представи продължението на "Топ Гън" (ВИДЕО)

Първоначално беше планирано филмът "Топ Гън: Маверик" да тръгне по кината през 2020 г. Излизането му на екран обаче беше отлагано нееднократно заради коронавирусната пандемия.

59-годишният Том Круз представи филма си чрез видеообръщение към участниците в изложението СинемаКон в Лас Вегас. Известен със способността си сам да изпълнява многобройни каскади, той направи представянето, балансирайки върху биплан в полет над Южна Африка.

"Здравейте на всички. Бих искал да съм там с вас. Извинете за шума", крещи актьорът, опитвайки се да надвика рева на самолетния двигател и свистенето на вятъра. "Както виждате, снимаме последния епизод на "Мисията невъзможна", допълва Круз, видимо забавлявайки се.

"Том прави всичко с пълна скорост, през цялото време и не можеш да го спреш", каза през смях продуцентът и на двата филма Джери Брукхаймър, който присъстваше в залата в Лас Вегас.

Режисьорът на "Топ Гън" Тони Скот почина през 2012 г., но неговият наследник Джоузеф Косински "намира начин да предизвика интереса на Том", след като вижда в Ютюб кадри, заснети от американски военноморски пилоти с помощта на камери GoPro по време на тренировъчните им полети.

"Топ Гън: Маверик" бележи завръщането и на Вал Килмър, който играе "Айсмен", съперника на главния герой в оригиналния филм. Появата му е особено трогателна, тъй като актьорът не може да използва гласа си след лечение на рак на гърлото.

"Вал се чувстваше комфортно, правейки го. Беше много вълнуващо да снимам", спомня си Джери Брукхаймър, пише БТА.

"Той все още е невероятен актьор, невероятен човек", допълни продуцентът, според когото Том Круз е заявил: "Няма да правя този филм, ако Вал не участва в него".

