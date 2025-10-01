В Париж изпратиха легендата Клаудия Кардинале в последния ѝ път (ВИДЕО)

На 30 септември светът изпрати в последния ѝ път легендата на европейското кино Клаудия Кардинале. На траурната церемония в Париж се събраха политици, артисти и почитатели, за да се сбогуват с една от най-големите икони на филмовия екран. Кардинале, останала в историята с роли в класики като "Гепардът" и "Имало едно време на Запад", ще бъде запомнена като символ на епоха, в която европейското кино бележи своя златен разцвет.

Атмосферата по време на траурната церемония бе едновременно тъжна и величествена, подчертавайки трайния отпечатък, който актрисата остави в европейската и световната култура, съобщава БГНЕС. Припомняме, че Кардинале почина на 87-годишна възраст на 23 септември в Париж.

За легендата Клаудия Кардинале

Родена в Тунис, Клаудия Кардинале е работила с някои от най-големите имена, сред които Лукино Висконти, Федерико Фелини, Ричард Брукс, Анри Верней и Серджо Леоне. Звездата от 60-те години очароваше публиката по целия свят с чувствения си поглед, който я превърна в муза на Висконти и Фелини.

С ярката си красота и дрезгав глас Кардинале не само очарова най-големите италиански режисьори, но и играе редом с повечето от водещите актьори на своето време, от Бърт Ланкастър до Ален Делон и Хенри Фонда. Тя почина на 87-годишна възраст в Немур, близо до Париж, в присъствието на децата си, съобщи агентът ѝ за AFP. "Тя ни оставя наследството на една свободна и вдъхновена личснот, както като жена, така и като артистка", каза Лоран Саври в свое послание.