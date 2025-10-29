Международната платформа Female Film Club стартира в България

Международната инициатива Female Film Club (FFC), създадена от Лайза ван дер Смисен и Никол Либерман в Лондон, която насърчава и свързва жените в киното, вече има и българска платформа - Female Film Club Bulgaria. Проектът се реализира от Красимира Белев – актриса, сценарист и продуцент с кариера между Лос Анджелис и България, Мартин Петров – директор на Glasgow International Film Festival и професионалист в областта на филмовите фестивали и Антон Белев, продуцент във First Draft.

Американското издание Variety вече анонсира новината, отбелязвайки, че стартирането на FFC Bulgaria „разширява глобалната мрежа на клуба към Източна Европа“ и подчертава участието на България като „значима стъпка в насърчаването на жените творци в региона“.

Официалното представяне на българската версия на Female Film Club се състоя в рамките на международния кино-литературен фестивал CineLibri, в присъствието на специални гости и международното жури на фестивала като Агнешка Холанд, Клаес Бенг, Тони Сервило, Силви Вартан, Сергей Лозница, Тоня Сотиропулу.

Повече за Female Film Club Bulgaria

Целта на Female Film Club Bulgaria е да създаде общност за жени професионалисти в киното – режисьорки, сценаристки, продуцентки, актриси, операторки и специалистки зад камерата. Платформата ще предлага възможности за обмен на опит, партньорства, менторски програми и достъп до международни контакти чрез глобалната мрежа на FFC.

„С Female Film Club искаме да изградим място, където жените в киното да се подкрепят взаимно и да създават проекти заедно – без граници и без конкуренция, а с обща кауза“ споделя Красимира Белев.

Female Film Club вече има членки от над 66 държави, провежда подкасти, събития и създава фондове за подкрепа на жени режисьори и продуцентки по света.