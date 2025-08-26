Войната в Украйна:

Скръбна вест! Почина съпругът на Райна Кабаиванска

26 август 2025, 09:16 часа 509 прочитания 1 коментар
На 23 август е починал съпругът на голямата оперна прима Райна Кабаиванска - Франко Гуандалини. Тъжната новина се разпространява от няколко дни в италианските медии. "Изразяваме най-искрените си съболезнования на г-жа Райна Кабаиванска и нейното семейство за загубата на нейния любим съпруг Франко Гуандалини – велик човек на изкуството и културата", написаха в страницата Raina Kabaivanska School във Facebook.

Esprimiamo le nostre più sentite e sincere condoglianze alla Signora Raina Kabaivanska ed alla sua famiglia per la perdita del suo amato marito Franco Guandalini - grand’uomo dell’arte e della cultura.

Posted by Raina Kabaivanska School on Saturday 23 August 2025

Съболезнования и почит

"С болка научихме за кончината на Франко Гуандалини, личност с голяма културна значимост, който успя да съчетае с рядка чувствителност професията на фармацевт с любовта си към театъра и изкуството. Изразяваме най-искрените си съболезнования на съпругата му Райна Кабаиванска, удостоена през 2024 г. с наградата "Емилия-Романя Култура" за изключителните си артистични заслуги и ангажираност в обучението на нови таланти, на дъщеря му Франческа и на всички, които са били близки с него".

Това е съболезнователното послание на президента на региона Микеле де Паскале и на съветника по култура Джесика Алегни при новината за кончината на Гуандалини, фармацевт, театрален режисьор и колекционер, водеща фигура в културния живот на Модена.

"Любовта към театъра и неговата чувствителност – продължават председателят и съветникът – го доведоха до сътрудничество с майстори от калибъра на Лукино Висконти и Джорджо Стрелер. Решението да запази семейната професия на фармацевт, като същевременно култивира голямата си артистична страст, е пример за отдаденост към семейството и региона, който заслужава нашето уважение и благодарност. Ценната колекция от антични теракоти, която той щедро дари и която сега е изложена в Галерия Естенсе в Модена, ще продължи да свидетелства за неговия изтънчен артистичен вкус и щедростта му към общността", се казва още в съболезнователното послание.

Припомняме, че в края на 2024 г. Райна Кабаиванска получи звезда на Алеята на славата на оперното изкуство.

Яна Баярова
