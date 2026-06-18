Ама защото вие сте калпави шефове - не инвестирате нито в машини, нито в технологии

"Изгонихте ги - те са в Англия, Испания, Италия". Това е само малка част от думите, заедно с тези в заглавието, които Кремена Атанасова от КТ "Подкрепа" отправи към лицето на АИКБ Васил Велев. Горещият вербален дуел стана факт в сутрешния блок на БНТ.

Атанасова директно обвини Велев, че българският бизнес изобщо не го е грижа за квалификацията на хората, а се търси само по-евтина работна ръка. Това стана след твърдение на Велев, че "като не са доволни от заплатата си там, да дойдат при нас и те да почнат да плащат големи заплати". Той на няколко пъти каза, че който не иска да работи на минимална заплата в държавната администрация, може да си повиши квалификацията и да взема по-добра заплата. 50 000 души губим годишно - "ако не внесем работници, ще тънете в боклуци, няма кой да изчисти София", не се спря Велев. "Българите искат да берат ягоди в Англия - за какво лицемерие става въпрос. Биха оправяли легла в Слънчев бряг за една адекватна заплата", контрира Атанасова. "Никой в България не се грижи повече за работниците от работодателите", настоя Велев. "Всички знаем какво става в частния сектор, когато някой иска да направи синдикат", не му остана длъжна Атанасова - ОЩЕ: "Възползвали сте се през масираната кражба в България". "Не сте стъпвали на такива места": Дуел между Ваня Григорова и Левон Хампарцумян за еврото

СНИМКА: Васил Велев, БГНЕС

В МВР, в съдебната система - там трябва да има съкращения, настоя Велев. За отбраната, за войната ще даваме 3 млрд. повече, за да ги платим на американските работници, продължи той и не прие аргумента как българските предприятия в отбранителната сфера работят както никога досега.

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