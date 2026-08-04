Бяхме свикнали Асоциацията на прокурорите през годините да се подмазва на главния прокурор

"Ние сме професионална съсловна асоциация. Ние сме почтени хора, професионалисти, които искаме независима прокурорска общност. Искаме тези властови центрове, за които всички подозираме, че съществуват, да ги няма". Това заяви прокурор Георги Балков, който е прокурор в Пернишката районна прокуратура. Той беше заместник на служебния правосъден министър Андрей Янкулов, в правителството на Андрей Гюров.

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Думите от заглавието обаче са на водещия на сутрешния блок на Нова телевизия Виктор Николаев, докато представяше Балков като лице на ново сдружение на прокурорите, посочено като независимо.

Нищо не пречи на всеки прокурор да разследва каквито и да е случаи като тези с Петьо Еврото, подчерта Балков. Това обаче, по думите му, е само на хартия - а на практика различни властови центрове в държавното обвинение. Балков каза и, че не е член на Асоциацията на прокурорите в България и обясни, че Независимото сдружение на българските прокурори трябва да канализира енергия и да се модернизира българското правосъдие.

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"Трябва да видим как ще се развие дисциплинарната процедура за г-жа Емилия Русинова" - така Балков коментира темата с ръководителя на Софийската градска прокуратура. Но Балков посочи, че е абсолютна "репутационна щета" факта, че Русинова е пътувала в една кола с Петьо Еврото (Петър Петров) и че ако в крайна сметка няма наказание, Независимото сдружение на прокурорите няма да мълчи - ОЩЕ: Единодушно: ВСС отказа да отстрани Емилия Русинова