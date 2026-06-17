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"Възползвали сте се през масираната кражба в България". "Не сте стъпвали на такива места": Дуел между Ваня Григорова и Левон Хампарцумян за еврото

17 юни 2026, 8:28 часа 3470 прочитания 0 коментара

Надвисналата процедура по свръхдефицит от еврозоната за България предизвика искри и остри реплики между Ваня Григорова и Левон Хампарцумян, като това се случи в сутрешния блок на bTV. Григорова пак защити тезата си, че България е влязла в еврозоната "като прислужници" и то с уточнението, че Хампарцумян и хора като него не го казвали предварително. А Григорова смята, че е "загуба на суверенитет" еврозоната да ни налага процедура предварително.

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Левон Хампарцумян обаче контрира, че не може да направи нищо за чувствата на Ваня Григорова - защо тя не се чувства част от "клуба на богатите" е нейно усещане, по думите му, той се чувствал като част от този клуб. Последва вече по-острата размяна на реплики - Ваня Григорова напомни, че Левон Хампарцумян е банкер, "той е богат, изключително богат" и тя нямало как да бъде от неговото обкръжение. Тогава Хампарцумян отвърна, че той 5 години в живота си е работил в "Кремиковци", а Григорова на такива места не стъпвала - тя веднага взе думата и разви теза, че хора като Хампарцумян са се обогатили незаконно през източване на предприятия като "Кремиковци".

"Така се изкривиха нещата днес, че в публичния сектор хората вземат повече пари, отколкото в частния", каза още банкерът - Григорова работи в публичния сектор, тя е независим общински съветник в София поне до 2027 година. "Айде да не изхранвате точно вие когото и да било", каза по-късно в разговора Григорова. "Аз си плащам данъците. Последният път, когато съм бил на държавна работа, е преди 25 години. Не се срамувам от нищо, което съм направил", отговори Хампарцумян. "Да де, в Агенцията по приватизацията. Много лошо, че не се срамувате", продължи Григорова.

"Господ на бодлива крава рога не дава. Вие сте сираче партийно" - така Хампарцумян завърши разговора.

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В крайна сметка беше изяснено, че ако изобщо България бъде наказана с глоба за свърхдефицит - в историята на еврозоната никой никога не е глобяван за това, то глобата ще е около 60 млн. евро. По-опасното е, че за България ще бъдат вдигнати лихвите, когато тя търси заеми от международните пазари.

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Свръхдефицит Левон Хампарцумян еврозона Ваня Григорова приемане на еврото
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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