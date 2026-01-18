ДПС не поискаха нищо, зависимостта от Пеевски е преекспонирана

ДПС не поискаха нищо, въпреки глупостите, които изприказваха ПП-ДБ. Това заяви председателят на ПГ на "Има такъв народ" (ИТН) Тошко Йорданов по отношението на коментарите за обвързаността на партията на Делян Пеевски с правителството в оставка.

Йорданов също така се възхити на сценаристкия талант на този, който е измислил "Музея на сглобката" в кабинета на Пеевски.

Той беше категоричен, че темата за зависимостта на управлението от Пеевски е била преекспонирана.

"И то се преекспонира от хора, които бяха с Пеевски в официална коалиция. Извадете ми един законопроект в този парламент с подписа на г-н Пеевски до подписа на Бойко Борисов, до подписа на Драгомир Стойнев и до подписа на мен и на г-н Балабанов. Извадете ми един общ брифинг на тези, които изредих. А аз мога да ви извадя достатъчно снимки как се появяваха абсолютно заедно Бойко Борисов, Делян Пеевски и някой от ПП-ДБ-ата", коментира Йорданов.

На въпрос дали съжалява за нещо, той отговори, че съжалява, че отиваме на избори.

"За една година управление, ако го нямаше този кабинет, и ако ние не бяхме вътре, сметката ви за ток в момента щеше да е три пъти по-висока", посочи председателят на ИТН.

Бюджетът е бил грешка и "прекаляване"

По думите му първите предложения за Бюджет 2026 са били по-добри от вторите - коригираните.

"Държавата е в изключително лошо финансово състояние заради бюджетите от предходните правителства - едно наследство на Асен Василев е заложило покачване на заплати и на социални разходи автоматично", допълни той пред bg on air.

Йорданов призна, че е имало известно "прекаляване" от страна на правителството, а първоначалните ходове с бюджета са били грешни.

"Добре, всеки е прекалил в нещо, но по тази логика да върнем топката - кое управление не е правило грешки? Това, че се вкара бюджет без подкрепата на социалните партньори е грешка, факт - това е прекаляване. Обаче след това бюджетът беше изтеглен и вкаран с подкрепата на социалните партньори. Това ли е по-голямо прекаляване, или е по-голямо прекаляване "опраскването" на Конституцията и ситуацията, в която всички да говорят за "домова книга", за несигурност", попита той.