30 октомври 2025, 08:02 часа 673 прочитания 0 коментара
Държавата се управлява от Пеевски, Борисов е притиснат и слуша, другите две мажоретки подскачат

Думите от заглавието са на бившия лидер на БСП и бивш икономически министър Корнелия Нинова, като тя ги изрече в сутрешния блок на bTV.

Защо Пеевски управлява - според Нинова, защото без него не може да бъде приет бюджет и да бъде свалено правителството. След като ѝ беше припомнено, че същото важи и за БСП, и за ИТН - ако някоя от тези формации излезе, край - Нинова отговори: "За мъртвите или добро, или нищо". А за Пеевски: "Излиза сутрин, раздава задачите и тичат да ги изпълнят".

Как биват създавани зависимости - или правиш нещо, което не трябва да правиш, за да заемаш важен пост, или те изнудват с нещо в бизнеса ти или миналото. А завладяването на държавата почнало от времето на Ахмед Доган и кой "раздава порциите". След като ѝ беше напомнено, че и тя гласува в правителството "Орешарски" Делян Пеевски да застане начело на ДАНС, Нинова призна, но се оправда, че като председател на БСП винаги била в опозиция, във властта била само в правителството на Кирил Петков и тогава имало истинска борба със завладяната държава, затова и онова правителство било свалено. "Всички носим вина, но най-вече управляващите", обобщи тя за последните 10-15 години.

Корнелия Нинова каза и, че никога не била виждала проект за бюджет, от който да са недоволни и синдикати, и работодатели. И още - по нейно време била спазена границата от 3% дефицит от БВП.

"Гласувайте за хора, които доказано не са излъгали" - рецептата на Нинова как България да се оправи. "Обещах никога в скута на Пеевски и на Борисов", добави тя и посочи, че "Слави, ПП-ДБ-ета" били обещавали да изчегъртат Пеевски, но му седнали в скута.

Ивайло Ачев
