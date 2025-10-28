Войната в Украйна:

То малко се краде сигурно

28 октомври 2025, 07:53 часа 355 прочитания 0 коментара
То малко се краде сигурно

Думите са на водещия на сутрешния блок на БНТ Симеон Иванов. Той ги каза като ироничен въпрос към Кремен Георгиев, бивш ръководител на "Топлофикация София" и настоящ председател на Асоциацията на топлофикационните дружества. Иванов визираше с казаното как се ръководи "Топлофикация София", защо постоянно затъва и постоянно има някакъв скандал.

Георгиев отговори така - че нямал такива данни и не може да го твърди. Но каза и нещо друго - в "Топлофикация София" имало 60 директори.

Какво още и то специално за сметките за парно и топла вода - научете: Не сте длъжни да разбирате колко плащате за парно и топла вода: Топлофикационни внушения по БНТ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Топлофикация София цитати Симеон Иванов
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес