То малко се краде сигурно

Думите са на водещия на сутрешния блок на БНТ Симеон Иванов. Той ги каза като ироничен въпрос към Кремен Георгиев, бивш ръководител на "Топлофикация София" и настоящ председател на Асоциацията на топлофикационните дружества. Иванов визираше с казаното как се ръководи "Топлофикация София", защо постоянно затъва и постоянно има някакъв скандал.

Георгиев отговори така - че нямал такива данни и не може да го твърди. Но каза и нещо друго - в "Топлофикация София" имало 60 директори.

Какво още и то специално за сметките за парно и топла вода - научете: Не сте длъжни да разбирате колко плащате за парно и топла вода: Топлофикационни внушения по БНТ