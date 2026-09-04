Европа може да съществува без Русия, но трудно ще съществува дълго срещу Русия

"Европа може да съществува без Русия, но трудно ще съществува дълго срещу Русия". Това са думи на министър-председателя Румен Радев по време на петъчния блиц-контрол в парламента и в отговор на въпрос на Георг Георгиев от ГЕРБ за руския саботаж на летището в Лайпциг. Премиерът заяви, че Европа не е конкурс по конформизъм и че той не иска България да е част от ескалацията.

"Ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения. Разбира се, че ние стоим твърдо до Германия, нашият най-голям съюзник, но все пак трябва да запазим частица разум", каза още Радев.

Руските дронове в Европа

Той заяви, че трябва да се замислим, че освен този дрон в Лайпциг, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Вие видяхте неотдавна руски дрон атакува ирански кораб в Каспийско море. Севернокорейски войници се сражават на страната на Русия. Колумбийски и всякакви други се сражават на страната на УКрайна. Дронове летят към Полша, Румъния и България. Трябва най-сетне да настояваме за други неща. България е там сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре", заяви още Радев. ОЩЕ: Германия започна производство на хиляди дронове за Украйна