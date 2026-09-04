"Европа може да съществува без Русия, но трудно ще съществува дълго срещу Русия". Това са думи на министър-председателя Румен Радев по време на петъчния блиц-контрол в парламента и в отговор на въпрос на Георг Георгиев от ГЕРБ за руския саботаж на летището в Лайпциг. Премиерът заяви, че Европа не е конкурс по конформизъм и че той не иска България да е част от ескалацията.
"Ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения. Разбира се, че ние стоим твърдо до Германия, нашият най-голям съюзник, но все пак трябва да запазим частица разум", каза още Радев.
Руските дронове в Европа
Той заяви, че трябва да се замислим, че освен този дрон в Лайпциг, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Вие видяхте неотдавна руски дрон атакува ирански кораб в Каспийско море. Севернокорейски войници се сражават на страната на Русия. Колумбийски и всякакви други се сражават на страната на УКрайна. Дронове летят към Полша, Румъния и България. Трябва най-сетне да настояваме за други неща. България е там сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре", заяви още Радев. ОЩЕ: Германия започна производство на хиляди дронове за Украйна