Войната в Иран::

Да обяснявам на българския зрител защо ни отстраниха от изборите е възможно само в хумористична програма

04 септември 2026, 8:14 часа 681 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Да обяснявам на българския зрител защо ни отстраниха от изборите е възможно само в хумористична програма

Думите от заглавието са не на кого да е, а на председателя на руската партия "Яблоко" Николай Рибаков. Той говори пред Българската национална телевизия (БНТ), след като водената от него партия беше спряна от руския съд да участва на изборите за долната камара на руския парламент (Дума). Те ще се проведат на 18-20 септември - ОЩЕ: Върховният съд на Русия окончателно поряза партия "Яблоко" за участие в изборите

Защо "Яблоко" не участва - най-просто обяснено, защото партията открито излезе с предизборна платформа за незабавно спиране на войната в Украйна и търсене на мир.

Най-силното послание на Рибаков: Стремително се движим към ядрена катастрофа. Той обаче категорично вярва, че в крайна сметка Русия ще може да изгради европейско бъдеще, в тясно сътрудничество с Европа.

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Русия цитати руски парламентарни избори Яблоко Николай Рибаков
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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