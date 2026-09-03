Кабинетът "Радев":

Аз съм спортист – винаги влизам в състезание да спечеля

03 септември 2026, 8:43 часа 620 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Аз съм спортист – винаги влизам в състезание да спечеля

Думите от заглавието са на кандидата за президент Андрей Гюров, който е възприеман като кандидат на демократичната общност в България, но не беше издигнат като партийна кандидатура на ПП-ДБ - ОЩЕ: Андрей Гюров с отговори ако е президент: Какво ще прави с Борисов и Пеевски и къде да сме с Украйна и в ЕС

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"Този път има смисъл, има огромно значение".

"Никога не съм имал мечта да стана президент. Не мога по никакъв начин да нарека президентската институция мечта, тя е по-скоро отговорност".

"Това, което е важно, е да отстояваме принципна позиция".

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цитати Андрей Гюров
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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