Ако някой се опита да ни погълне, може да получи удар в зъбите

Думите от заглавието са на руския диктатор Владимир Путин - той ги изрече в киргизстанската столица Бишкек, където се проведе среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) - ОЩЕ: Честно казано, в Европейския съюз липсва политическо лидерство
Putin:— Clash Report (@clashreport) September 1, 2026
If someone tries to drag us down the food chain and gobble us up, devour us, they may get hit in the teeth.
And Russia is ready to do that, despite the rapidly growing appetites and teeth of these sharks. pic.twitter.com/n2bOlXT5ro
"Ако някой се опита да ни задържи надолу по хранителната верига и да ни погълне, може да получи удар в зъбите. И Русия е готова да направи това, въпреки бързо нарастващия апетит и зъби на тези акули", гласи пълното изказване. С него Путин се опита да замаже безумието от 29 август, когато направи алюзия, че войната в Украйна станала заради "закона на джунглата" точно както косатките (орки) нападали и ядяли бели мечки. Последваха куп подигравки кога изобщо е документиран случай косатка да нападне бяла мечка - ОЩЕ: Европейската служба за външна дейност заяви, че е имало руски и израелски мрежи, които са разпространявали тези измами
🐻❄️ Putin explained the war using polar bears and orcas— NEXTA (@nexta_tv) August 29, 2026
When you’ve spent four years explaining why you started a war and still haven’t managed to make it sound convincing.
“Look, kids, the orca attacked the polar bear — so we had no choice but to invade Ukraine.” pic.twitter.com/d492Icjt3W