Кабинетът "Радев":

Ако някой се опита да ни погълне, може да получи удар в зъбите

02 септември 2026, 8:51 часа 1746 прочитания 1 коментар
Снимка: kremlin.ru
Ако някой се опита да ни погълне, може да получи удар в зъбите

Думите от заглавието са на руския диктатор Владимир Путин - той ги изрече в киргизстанската столица Бишкек, където се проведе среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) - ОЩЕ: Честно казано, в Европейския съюз липсва политическо лидерство

"Ако някой се опита да ни задържи надолу по хранителната верига и да ни погълне, може да получи удар в зъбите. И Русия е готова да направи това, въпреки бързо нарастващия апетит и зъби на тези акули", гласи пълното изказване. С него Путин се опита да замаже безумието от 29 август, когато направи алюзия, че войната в Украйна станала заради "закона на джунглата" точно както косатките (орки) нападали и ядяли бели мечки. Последваха куп подигравки кога изобщо е документиран случай косатка да нападне бяла мечка - ОЩЕ: Европейската служба за външна дейност заяви, че е имало руски и израелски мрежи, които са разпространявали тези измами

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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