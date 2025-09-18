Институциите мълчат и казват, че няма инфлация - това не е вярно

Инфлацията в България е 5% - годишната инфлация, а в ресторанти и хотели е 10%. Това са официални данни - така икономистът от ИПИ Петър Ганев коментира вечната тема с приемането на еврото в България.

В момента обаче няма нещо извънредно, потвърди Ганев, според който сме останали на нива от 4-5% инфлация. В Румъния е над 8%, на 8-мо-9-то място сме по инфлация в ЕС, добави той пред БНТ. И каза още нещо важно: В момента инфлацията е три пъти по-ниска от 2022 година. За храните тогава беше 15-16%, стигна и до над 20%, по думите на Ганев. "За да не ни се налага като Румъния да вдигаме ДДС и да помпаме инфлацията, трябва да внимаваме (с фискалната дисциплина)", уточни икономистът.

Бившият председател на КЗП Димитър Маргаритов обаче категорично обяви, че въвеждането на еврото не е основна причина за инфлацията - инфлацията си вървяла по логика на собствени "икономически процеси", "по тяхна собствена история". Според него, няма да има ефект "с непазарни механизми да регулираме пазара". Той разкритикува държавата за информационната кампания за еврото - според него, тя се води "от някакви чиновници" на "административен език" на събития в провинцията, където има по 3-4 души публика.

