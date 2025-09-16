Войната в Украйна:

Когато имаш телефон, си мислиш, че имаш сила. Но дали имаш съдържание е друг въпрос

Когато имаш телефон, си мислиш, че имаш сила. Но дали имаш съдържание е друг въпрос

Думите от заглавието са на спортния журналист и редактор на БНТ Бюлент Мюмюнов - той ги изрече в сутрешния блок на Националната телевизия.

Причината Мюмюнов да каже репликата са националният ни отбор по бокс и треньорът му - кубинецът Жоел Еухенио Солер Арате. Журналистът похвали Арате и колко добре вече се справя с българския език, като припомни как владеенето на български език се превърнало в национален въпрос за немалко хора по време на Олимпиадата в Париж от 2024 година. Защо така се случва и такива неща изведнъж предизвикват такива вълнения - въпрос на самия Мюмюнов, който е донякъде риторичен.

Ивайло Ачев
