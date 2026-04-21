Почти 150 случая на морбили: Заради епидемията ударно са поставени близо 20 000 ваксини

Случаите на морбилна инфекция у нас се увеличават. Към 20 април в страната има общо 149 заболели от морбили лица, разпределени в 7 области.

122 случая са лабораторно потвърдени към момента, а 6 случая за отхвърлени, поради липсата на лабораторни данни за морбилна инфекция.

Най-много са случаите във Враца - 114. Болни са регистрирани и в областите Плевен (19), Ловеч (11), София-град (2), Габрово (1), Монтана (1) и София-област (1).

Враца остава лидер в разпространението

Разпределението по области спрямо заболяемостта е, както следва: Враца - 78,08 случая на 100 000 население, Плевен - 8,82 случая, Ловеч - 9,93 случая, София-град - 0,15 случая, Габрово – 1,07 случая, Монтана – 0,89 случая и София-област - 0,45 случая на 100 000 население.

87% от заболелите или 129 случая са деца, като 81 от заболелите не са ваксинирани, поради ненавършена възраст или други причини, а при 9 имунизационният статус е неизвестен. При останалите има данни за извършена имунизация.

От началото на разпространението на заболяването в страната са приложени 19 585 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола.

"Морбили ще гори, докато има горивен материал"

Най-засегната група са деца от 5 до 9 години, но има заболели във всички възрастови групи, включително възрастни хора.

"Не е късно да се ваксинират децата дори до 72 часа след контакт с болен", заяви Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

"При всички случаи разпространението ще нарасне. Навсякъде, където има неваксинирани и неболедували деца, те са от огромен риск и много трудно може да се изплъзнат от заразяване", каза още тя.

По думите ѝ покритието на ваксината трябва да е над 95%, така че всички да са в безопасност. У нас то е под 90%, а с двете ваксини е под 85%.

"Морбили ще гори, докато има горивен материал – деца без имунитет", каза Христова.