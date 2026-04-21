"Резултатът на "Синя България" не е добър": Не ни подкрепиха, но това не означава, че не сме прави

21 април 2026, 9:45 часа 253 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След като излязоха окончателните резултати от изборите, ще кажа следното. Резултатът на "Синя България" не е добър. Резултатът от изборите за България не е добър.

Така коментира изборните резултати председателят на партия "КОД" и съпредседател на "Синя България" д-р Петър Москов.

"Бяхме единствените, които ясно заявихме, че властта на Радев, която се задава е опасност и търсихме подкрепа за да сме категоричният опонент. Бяхме единствените, които казахме, че за да живеем по-добре са нужни структурни промени в публичните сектори, свобода за частната инициатива и държава, която може да казва "Не" на тези, които искат да живеят с чужди пари", написа Москов във Фейсбук.

For poreден път в Парламента няма дясно представителство

Според него очевидно, емоцията и енергията на обществото са се насочили в други посоки.

"Резултатът е такъв, какъвто е. За пореден път в Парламента няма дясно представителство. Не бяхме чути и не бяхме подкрепени. Това не означава, че не сме прави!", категоричен е той.

Той поздрави победителите от "Прогресивна България" на бившия президент Румен Радев и даде заявка за бъдещите си политически планове.

"Ние ще продължаваме да убеждаваме и надграждаме, защото вярваме, че истината е на друг адрес! Благодаря на всички, които подкрепиха "Синя България" и ние нито ще Ви предадем, нито ще се откажем, колкото и трудно да изглежда почтено политическо усилие към днешна дата", заяви Москов.

Десислава Любомирова Отговорен редактор
