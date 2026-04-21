И астрологията предрече победата на Радев, но голяма промяна идва след юли: Какво го чака?

Звездите са предрекли победата на лидера на "Прогресивна България" Румен Радев. Освен това, него го чака дори още по-успешен период, който ще започне през лятото.

Това сочи анализът на наталната карта на бившия президент, твърди Емилиана Благоева, член на два колежа по здравно регулиране в Онтарио, специалист физиотерапевт и акупунктурист, занимаваща се с йога и астрология.

Тя коментира изборната победа на Радев в рамките на ведическата астрология - "едно от най-дълбоките познания за човека и света".

Още: Проф. Светослав Малинов: Радев се готви за 4-годишен мандат, говореше антиевропейски, за да трупа гласове

"От 4 юли започва още по-подкрепящ етап"

"Преди около седмица хороскопът на Румен Радев беше анализиран от група индийски астролози в рамките на обучение по Ведическа астрология. Никой, освен мен, не знаеше чий хороскоп разглеждаме. Въпреки това, мнението беше напълно единодушно - това е хороскоп на интегрирана личност, лидер и успешен политик. След като разкрих чий е хороскопът и попитах за шансовете му на изборите, преподавателят ни д-р Кени отбеляза, че при това разположение на планетите и в благоприятен период, перспективата за победа е изключително силна, като от 4 юли започва още по-подкрепящ етап", коментира Благоева.

Според нея интересно астрологическо съвпадение е, че на 19 април - денят на изборите - се пада третият лунен ден след новолуние, който съвпада с Акшая Трития - свещен ден във ведическата традиция, отбелязван веднъж годишно (в месеца вайшакха), считан за символ на растеж, устойчив успех и благоприятно начало.

Тя публикува и снимка с Румен Радев, която е от посещението му на операта "Аида" във Варна.

Още: Втора Унгария, руска губерния, троянски кон в ЕС: Бесарабските българи продължават да са възмутени от победата на Радев

"Любовта му към операта не е случайна - тя е белег на вътрешна култура, дълбочина и способност да се възприема изкуството в неговата най-висша, цялостна форма. Самата опера "Аида", със своето древно и универсално послание за изпитания, вяра и освобождение, придава допълнителен символичен смисъл на този момент. Да пожелаем на Румен Радев ясно небе и мъдрост, да бъде проводник на висшия замисъл, водещ България към по-добри и светли времена", пише Благоева.

Хороскопът на Радев - "роден лидер със смелост, дипломатичност и морал"

Тя публикува хороскопа на Радев, според който той е "роден лидер - човек с честност, смелост, дипломатичност, вътрешна мекота, съчетана със сила и високи морални принципи".

Според тълкуванието около 19 май се очертава период на риск от предателство и скрити напрежения, но ако бъде преодолян успешно, следва стабилизация, силна подкрепа и възможност за положителен развой.

Още: 6 причини Радев да не стане "новият Орбан", няма място за безпокойство: Украински прочит

"Хороскопът на г-н Румен Радев очертава силна, дисциплинирана и интегрирана личност, в която се съчетават: лидерство (Лъв), действие (Марс), мъдрост (Юпитер) и дипломация (Венера и Меркурий). Рядко срещана комбинация, която обяснява както военната му кариера, така и политическата реализация", пише още Благоева.