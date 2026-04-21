Петролен шок или временен завой? Анализатори с предупреждение след последните ценови промени

Цената на петрола пое надолу в сутрешната търговия, след като инвеститорите оцениха вероятността преговорите между САЩ и Иран да се състоят още тази седмица и да доведат до увеличаване на предлагането от ключовия регион на Близкия изток, предаде Ройтерс. Спадът идва след рязко поскъпване вчера, когато Брент нарасна с 5,6 на сто, а американският сорт – с 6,9 на сто.

Цените

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 54 цента, или 0,6 на сто, до 94,94 долара за барел.

Още: След съботния рекорд: Трафикът през Ормузкия проток спря неочаквано

Котировките на американския лек суров петрол за май се понижиха с 1,11 долара или 1,2 на сто до 88,50 долара. По-активно търгуваният юнски контракт отчете спад от 0,9 на сто до 86,66 долара за барел.

Причина за поскъпването вчера бяха действията на Иран по затваряне на Ормузкия проток – ключов маршрут за транспортиране на петрол, както и задържането на ирански товарен кораб от страна на САЩ.

Въпреки напрежението, пазарите са насочили вниманието си към възможността дипломатическите усилия да доведат до удължаване на действащото примирие или до по-широко споразумение. Анализатори на ING отбелязват, че оптимизмът около преговорите засега надделява над опасенията за прекъсвания в доставките.

Още: Светът в очакване: Може ли ситуацията около Иран пак да изстреля петрола над психологическа граница?

"Пазарите вероятно подценяват реалните рискове за предлагането, като оптимизмът замъглява мащаба на потенциалния шок“, посочват от банката.

Иран обмисля участие в мирни преговори в Пакистан, съобщи високопоставен ирански представител. Преговорите се организират с посредничеството на Исламабад с цел прекратяване на американската блокада върху иранските пристанища,.

Анализатори на Citi очакват възможно подписване на меморандум за разбирателство или удължаване на примирието още тази седмица, но предупреждават, че при провал на преговорите може да се стигне до по-продължителни смущения в доставките.

Несигурността остава висока. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че продължаващи нарушения на примирието от страна на САЩ възпрепятстват диалога, а председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф подчерта, че Техеран няма да преговаря под натиск.

Междувременно трафикът през Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол, остава ограничен. Според оценки на Блумбърг Кувейт вече е обявил форсмажор за част от петролните си доставки.

Ако блокадата продължи още месец, загубите могат да достигнат около 1,3 милиарда барела, като цените вероятно ще се доближат до 110 долара за барел през второто тримесечие на 2026 година, прогнозират анализатори.

По-високите цени вече са довели до спад в търсенето на петрол с около 3 на сто, сочат данни на Societe Generale, като според тях пълното възстановяване на доставките може да се очаква едва към края на 2026 година.