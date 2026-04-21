"Политическата картина щеше да е различна": Иван Анчев за борбата с купения вот

Политическата картина щеше да изглежда съвсем различно, ако не бяха предприетите мерки. Това каза заместник-министъра на вътрешните работи Иван Анчев в ефира на Нова телевизия за действията на МВР за ограничаване на купения вот. Той допълни, че явлението не може да бъде напълно елиминирано, но на тези избори то е сведено до минимум. По думите им само дни преди вота са постъпвали сигнали за суми в размер на до 200 000 евро, предназначени за манипулиране на изборния резултат.

ОЩЕ: Кандев: Не успяхме да променим всичко, но не се огънахме, дадохме всичко от себе си

Силовият заместник-министър потвърди, че има множество случаи на засечени кандидат депутати, свързани с купуване на гласове. Той обаче отказа да разкрие детайли.

Относно средствата, използвани за купуване на гласове, Анчев обясни, че те са основно от престъпна дейност - включително контрабанда и други незаконни операции.

Анчев допълни, че за първи път МВР е използвало дронове във всички 28 областни дирекции за наблюдение на районите около изборните секции. Целта е била да се следи за съмнителна активност и да се предотвратят нарушения още извън самите помещения за гласуване.

ОЩЕ: Прокуратурата обвини само 34 души за купуване на гласове

Попитан за натиск върху служители на МВР, работили по разкриване на изборни нарушения, заместник-министърът потвърди, че такива е имало и обясни за случаи на полицейски ръководители, срещу които са активирани стари разследвания.