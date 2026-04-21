Официално: Обвиниха известен певец за убийството на 14-годишно момиче

Американският изпълнител Дейвид Бърк, известен като D4vd, е обвинен за смъртта на 14-годишната Селесте Ривас Ернандес, чийто труп беше открит в багажника на неговия автомобил, предадоха осведомителните агенции, позовавайки се на съобщение на властите в Калифорния. Певецът, който е на 21 години, може да получи доживотен затвор без право на замяна, ако бъде признат за виновен по предявените обвинения. Прокуратурата може да поиска и смъртно наказание, отбелязва Ройтерс. Бърк, който беше арестуван в края на миналата седмица, отхвърля обвиненията.

Prosecutors say that d4vd murdered Celeste Rivas to protect his music career because she threatened to expose him for having sex with a 14-year-old (herself).



Останките на момичето бяха намерени през септември 2025 г. в колата на певеца, изоставена в Холивуд, а по-късно преместена след сигнал за разнасяща се от нея силна миризма. Жертвата е била в неизвестност близо година и половина. Според разследването Бърк е поддържал сексуална връзка с непълнолетната. Освен за убийство, той е обвинен и в сексуални престъпления и оскверняване на човешки останки. Причината за смъртта на момичето все още не е официално обявена. Властите смятат, че Селесте Ернандес е посетила дома на музиканта на 23 април 2025 г. и след това е изчезнала, уточнява Ройтерс.

Още: Планиран бой между младежи прерасна в престрелка с жертви в САЩ

D4vd стана известен през 2022 г. с песни в платформата ТикТок, включително "Romantic Homicide", което му донесе договор с голяма звукозаписна компания, припомня БТА.