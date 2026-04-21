Ако не излъчим независим ВСС не сме народ, а мърша: Съдия даде рецептата за оздравяването на съдебната власт

„Народното събрание да се вслушва във волята на обществото. Ако не успеем да намерим 11 човека, които не са обвързани с политически зависимости за обществената квота на Висшия съдебен съвет (ВСС), тогава не сме народ, а мърша“. Това заяви пред БНТ Татяна Жилова, бивш председател на Съюза на съдиите в България, а сега съдия в Единния патентен съд на ЕС. Още: ПП-ДБ и "Възраждане" държат ключа за смяната на ВСС и Сарафов: Говори Добромир Живков от "Маркет линкс"

Как да бъде оздравена съдебната власт?

Жилова поясни, че голямата обществена подкрепа към победителя на предсрочните парламентарни избори дава надежда, че може да има промяна в съдебната власт.

„Фокусът ще бъде върху състава на ВСС и по-точно върху избора на обществената (парламентарна) квота. Голямата задача е как общественото доверие да бъде насочено към оздравителния процес на съдебната власт. Това може да стане, ако обществото припознае обществената квота като своя“, добави Жилова.

Според Татяна Жилова трябва да се търсят обществени консултации не само със съсловните организации, а и с обществените организации и гражданския сектор за новата обществена квота във ВСС.

Тя добави, че разделянето на ВСС на съдийска и прокурорска колегия е правилна стъпка в кадровия орган. Въпросът е какво се случва с пленума и може би трябва да се разгледат правомощията на пленума с поправки в Конституцията, допълни Татяна Жилова.

Съдията в Единния патентен съд в ЕС заяви в заключение, че може би има някаква причина Борислав Сарафов все още да е изпълняващ функциите главен прокурор – той да иска да си тръгне, но някой да не иска да го пусне да си ходи.

