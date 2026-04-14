Правителството на Гюров:

Винаги се появяваха едни 100-200 000, които не можеш да ги хванеш

14 април 2026, 8:20 часа
Снимка: БГНЕС
Думите от заглавието са на социолога Андрей Райчев, той ги каза пред bTV, говорейки за разпределението на силите в политиката ни и кой на каква подкрепа може да се надява. Той говори за нагласите за предстоящите предсрочни парламентарни избори в България (на 19 април), каква ще е избирателната активност и какво се случва в момента.

За разлика от други кампании, сега няма толкова много мръсни номера и нападки между основните играчи, смята Райчев. По думите му, само по-малките политически играчи опитват да привлекат внимание със сензационни и крайни позиции и действия.

Според Райчев, едва ли България ще повтори постижението на Унгария като избирателна активност (77,8%). Той коментира и, че не разбира какво е станало в Унгария, защото там Орбан опитал да поляризира обществото и това още повече му е навредило.

Още: Купуването на гласове вече не е за две кебапчета

Още от Цитати
