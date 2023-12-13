Много лидери - хилаво бебе (ВИДЕО)
Той поясни, че лидерските срещи са превърнати в работни, защото иначе звучи помпозно.
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Редактор:
Деница Китанова
Етикети: лидерска среща Бойко Борисов