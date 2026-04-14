Може да спрем в Куба като свършим с Иран

Думите от заглавието излязоха от устата на американския президент Доналд Тръмп - предвид факта как той "заби" САЩ в Иран не е много ясно кога би станало това, нито дали би станало в крайна сметка.

Trump:



We may stop by Cuba after we’re finished with Iran. pic.twitter.com/Z1iNx5tcav — Clash Report (@clashreport) April 13, 2026

Заканата по адрес на Куба от страна на Тръмп не е първата такава - всъщност той има един букет от закани, които повтаря до втръсване периодично през своята социална мрежа Truth Social и пред конвенционалните медии, показвайки какъв е коефициентът му на интелигентност.

