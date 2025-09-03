На Кирил Петков брадата му отива много - няколко жени от ГЕРБ припаднаха (ВИДЕО)

Да честитим рождения ден на Денков. На Кирил Петков брадата му отива много. Няколко жени от ГЕРБ припаднаха като го видяха, защото е истинският Джон Траволта вече. Това коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента по повод началото на новия политически сезон. Припомняме, че днес депутатите се върнаха на работа след ваканцията през август.

Портних, Цонев и времето на отпуските

Той коментира и появата на Йордан Цонев (дясната ръка на Пеевски) и Иван Портних (бивш кмет на Варна с подкрепата на ГЕРБ) на съвместно събитие във Варна. "Това, че обикалят заедно, си е тяхна работа. Лятото не съм гледал кой с кого обикаля. Ваканцуват сигурно заедно", добави още Борисов. ОЩЕ: "Негова работа": Борисов за Пеевски и подкрепата му за правителството (ВИДЕО)

Той попита и дали медиите не ги притеснява, че "Величие" протестира заедно с ПП-ДБ при положение, че Ивелин Михайлов иска да направи Варна руска губерния.

Според него, ГЕРБ има най-добрите кадри. Той коментира и случващото се в ГЕРБ - Пловдив. "Егото на някои колеги е много голямо, както на кмета, така и на заместник-кмета. Вчера проведох един разговор с тях, понеже моето его е още по-голямо и те се съобразиха с него", каза още Борисов. ОЩЕ: Мистерия: След среща с Бойко Борисов зам.-кмет милионер оттегли оставката си