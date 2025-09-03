Излизат няколко човека и ни обясняват, че всичко е наред. Чака ни Борисово-Пеевска зима

Думите от заглавието са на акад. Николай Денков, депутат от ПП-ДБ, той беше и премиер на България преди Росен Желязков. Денков изрече думите в интервю пред БНТ.

"Да престанат да се оправдават, защото носят пълната отговорност за това, което се случва", каза Денков.

ГЕРБ правят обратното на това, което говорят за бюджета - говорят за консервативен бюджет, но вдигат цените на всичко - ток, вода, винетки, тол такси, заяви експремиерът. Над 1,4 млн. души са под линията на бедност, това никога не е било - това трябва да се адресира в бюджета. Да не говорим за здравната криза, за водната криза - тези 6,5 млрд. лева от втория и третия кабинет на Борисов, които се наляха, къде са, попита бившият премиер. Той отново посочи, че решенията в правителството не се вземат от официалния му водач т.е. премиера, а задкулисно.

Как може да замине един вицепремиер без знанието на премиера си, попита още Николай Денков, визирайки скандала с вицепремиер и министър от БСП, които се оказаха в Китай

"Чака ни възмущение от това, което се случва. Чака ни една Борисово-Пеевска зима, която няма да е лека", заключи Денков.

"Еврото влиза и лодката влиза в спокойни води - няма значение дали я клатиш", коментира социологът Първан Симеонов, който заяви, че има ерозия на либералната общност.

