Фокусирай се върху това как се прави сирене

Това е съвет на Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, към Владислав Михайлов, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България. Караколев изрече думите от заглавието в студиото на сутрешния блок на БНТ.

Репликата стана факт заради спор дали да има ваксинация срещу шарката по овцете или да няма. Караколев категорично подкрепи ваксинацията като инструмент за спасение на стадата и основният му аргумент е, че в България има критично малко дребни преживни животни. Практика на ваксинация има в Турция. Михайлов не се съгласи - според него, ваксината не носи никаква полза, няма да има никакъв ефект и предвид европейските и западните стандарти България ще бъде "отрязана" от търговия със съответните продукти на европейския пазар и на пазара в САЩ. "Проблемът е, че вирусът много бързо мутира", подчерта Михайлов. Той се позова на "специалисти", но не цитира имена.

Двамата се скараха и за мащаба на проблема с шарката. Според Михайлов, България е много по-назад спрямо Гърция като тежест на проблема (там около 200 000 - 300 000 глави овце и кози са евтанизирани). Караколев е категоричен, че не е така: "Хубаво е като мандраджии да почнете да учите икономика и математика". Двамата дори се скараха на тема статистика.

Накрая разговорът стигна до "протест - контрапротест". "Г-н Хансен (Кристоф Хансен е еврокомисарят по земеделието, той ще дойде в България)) ще бъде посрещнат подобаващо", закани се Караколев, а Михайлов заяви, че ако има такъв протест, ще има и контрапротест.

