Не може тези, които плащат, да продължават да плащат, а тези, които са тарикати, да са си тарикати

Думите от заглавието са на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, той ги изрече в студиото на сутрешния блок на БНТ.

Гуцанов категорично отрече, че социални плащания в България се извършват с външни заеми. Намерихме евросредства за инициативата "Топъл обяд" - как, това си е наша работа, добави той.

Средната заплата се е повишила с близо 12,5% - всеки иска повече, но това е значим скок, изтъкна той. И добави, че целта на това правителство е да намали дела на сивата икономика с още 10%. Проучване от международната консултантска компания Kearney по поръчка на Visa България показва, че 34,6% от българската икономика е в сивата зона - това е оценка за 2023 година.

