Г-жо, вие драматично не познавате избирателите на ГЕРБ. Пеевски не е им е направил нищо лошо и им е много по-окей от ПП

"Г-жо Райчева, вие драматично не познавате избирателите на ГЕРБ. Типичният избирател на ГЕРБ е много по-окей с Пеевски, той не е направил нищо на ГЕРБ. ПП е истинския враг." Това каза социалният антрополог Харалан Александров към журналистката Ружа Райчева в ефира на БНТ по време на дискусия за предстоящото преформатиране на властта и задаващата се политическа криза след брифинга на Бойко Борисов във вторник.

"Не знам дали Борисов ще стане премиер, но той реагира на сигнал от изборите, който е негативен и като всеки добър лидер въвежда корекция. Управление, което се крепи на ГЕРБ, носи загуби за партията - това ни каза той и постави пред обсъждане. Дилемата е интересът на държавата и стабилността или партийният интерес. Вероятно ще има договорка с останалите партийни лидери и тези разговори съм сигурен, че вече текат. Някой и друг министър ще бъде сменен със сигурност", каза още Александров.

По думите на Райчева това официализиране на Пеевски във властта не е полезно за Борисов. "Той не харесва да се усеща слаб и не обича да му се катерят по гърба, както той метафорично се изразява. БСП вчера показаха тотална готовност да лежат в основата на управлението. "Има такъв народ" като че ли ще загубят повече при излизането си, защото общият сбор на гласовете на ДПС, ГЕРБ и БСП са 118 плюс отцепниците, а трима депутати с добра съвест могат да се намерят по всяко време. Не е на всяка цена тяхното оставане, по-скоро за тях е лично. Мисля, че това, което стои на масата е Певски да получи министерства, а Борисов иска да стане премиер. Тези две неща се сблъскват, не е много ясно какво мислят те за предложението на отсрещната страна", обясни още Райчева. Според нея Борисов "копнее по съюз с ПП-ДБ, защото го легитимира пред своите избиратели".

За социолога Генновева Петрова преформатирането е доста вероятен сценарий на управлението:

"За мен е важно да видим до каква степен и с каква дълбочина ще бъде това преформатиране и дали наистина ще се стигне до формалното включване на "ДПС-Ново начало" в управлението - нещо, което те заявиха много бързо като претенция и не, че и преди това не са го казвали, или това преформатиране ще спре до някои персонални промени. Неслучайно фразата "министерства на концесия" беше спомената онзи ден, тоест допускане на хора близки до "ДПС-Ново начало" до позиции във властта. Това наистина, според мен, все още не е категорично ясно и предстои да бъде обект на разговори между коалиционните партньори. При всички положения обаче управлението във вида и в формата, в който съществува до момента, най-вероятно, няма да продължи още дълго."

И социалният антрополог Харалан Александров допуска, че има "преформатиране". По повод предстоящ евентуален проект на президента Румен Радев на въпрос за местните структури, той обясни с какво щели да бъдат напълнени: "Качеството на тази нова вълна и нови проекти, които уж помитат, са пълни с политически номади, пропъдени по някакви причини, други са най-маргинализирани групи на предишния комунистически режим и чакат момента за реванш".

