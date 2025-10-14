Войната в Украйна:

14 октомври 2025, 06:50 часа 246 прочитания 0 коментара
Ние сме в средата на есента - какво очаквате, да тръгнем по джапанки?!

Думите от заглавието са на проф. Георги Рачев, който два пъти седмично представя по-дългосрочни прогнози за времето в рамките на сутрешния делничен блок на bTV.

Причината за казаното от проф. Рачев - очаква се по-студено, ветровито и дъждовно време до края на месец октомври. Прогнозите са, че неприятното време ще започне след два-три дни и следващата седмица (20-26 октомври) ще е пикът. Може да имаме "ретро лято", внесе надежда все пак Рачев, но явно ставаше въпрос за края на октомври и началото на ноември.

