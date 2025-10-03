Няма повече дронове - нито във Франция, нито в Дания (ВИДЕО)

"Няма повече (да правя така) - това заяви руският диктатор Владимир Путин в типичния си психоехиден тон в отговор на угоднически въпрос за появата на неидентифицирани дронове в много европейски държави, най-вече скандинавските. Всъщност въпросът беше защо той праща дронове - питането стана факт в рамките на годишната среща на дискусионния клуб "Валдай".

Ехидният тон на Путин рязко контрастира с реалността - часове след думите му, летището в Мюнхен спря работа заради поява на дронове.

