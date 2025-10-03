Войната в Украйна:

СОС обсъжда проблемите на "Топлофикация-София"

СОС обсъжда проблемите на "Топлофикация-София"

Столичният общински съвет (СОС) се събира на извънредно заседание. Дневният ред е с една-единствена точка – изслушване на изпълнителния директор на "Топлофикация-София" Петър Петров и председателя на УС на дружеството Милена Ценова. Поводът е необходимостта от удължаване на договора за доставка на природен газ между "Топлофикация-София" и "Булгаргаз", във връзка с постъпило предложение от държавното дружество, както и за готовността за предстоящия отоплителен сезон и планираните ремонтни дейности.

Натрупаните огромни задължения на общинското дружество към "Булгаргаз" станаха повод кметът Васил Териев и управляващите в общината да поискат дружеството да бъде дадено на концесия. Предложението предизвика сериозни критики.

Преди дни изпълнителният директор на дружеството Петър Петров заяви, че "Топлофикация София" е в много тежко финансово състояние. Дължимата сума на "Булгаргаз" за природен газ е достигнала 2.1 млрд. лева.

"Реалната доставка за неплатени количества към "Булгаргаз" е 930 млн. лева от 2011 г., а непризнатите разходи от страна на регулатора от 2011 г. до момента са 1,430 млрд. лева. Осъзнавате големият дефицит, с който дружеството трябва да оперира", каза Петров.

В четвъртък "Топлофикация-София" започна ремонтни дейности в квартал "Дружба" 2. До 6 октомври хората там няма да имат топла вода, а след това тя ще бъде спирана поетапно по график, качен на сайта на дружеството.

