17 септември 2025, 08:17 часа 386 прочитания 0 коментара
Нямам какво да кажа на руснаците – те нямат уши, за да чуят

Думите от заглавието са на украинския президент Володимир Зеленски - той ги каза в интервю за Sky News. За пореден път пред голяма западна медия Зеленски говори по широк спектър от въпроси, но темата си остава една: войната в Украйна и кога може да има справедлив и траен мир там.

В интервюто украинският президент беше изрично питан дали срещата на американския президент Доналд Тръмп с руския диктатор Владимир Путин в Аляска на 15 август е била грешка. Зеленски отговори без колебание, че Путин очевидно не плаща цена за действията си. "Той трябваше да претърпи неуспех в тази война и да спре. Вместо това получи излизане от изолацията", каза Зеленски. И добави, че всеки ден спорове и боричкане между САЩ и Европа за затягане на санкциите срещу Русия костват нови животи в Украйна. "Не е справедливо", подчерта Зеленски - Още: Sky News след интервю със Зеленски: Той е дълбоко разочарован от Запада (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
