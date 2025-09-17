Терзиев пред СОС: Ценностите са в основата на доброто общество

Основата на едно добро общество са ценностите. Днешният празник е много специален, защото той е празник на четири ценности - вяра, надежда, любов, мъдрост, и се надявам всеки един от нас да бъде носител на тези ценности в решенията, които взема всеки ден. Това заяви столичният кмет Васил Терзиев в изказването си на празничната сесия на Столичния общински съвет (СОС) по повод Деня на София.

ОЩЕ: "Гледам София с други очи": Васил Терзиев каза има ли мнозинство и с кого управлява

Той обърна внимание, че те са "натоварени да бъдем мъдри в решенията, които вземаме, да ги вземаме с любов, с вярата, че заедно можем повече, с надежда, че ще оставим един по-добър град на нашите деца".

По думите му това важи за всеки един гражданин, как хората мислят за своята роля за добруването на този град. "Надявам се всеки от нас да се сеща каква важна роля има и да правим нещата с любов, съзидание, с грижа, както и да си напомняме, че заедно можем да създадем много повече", посочи градоначалникът, цитиран от БТА.

На днешната празнична сесия на СОС ще бъдат наградени хора в различна възраст, които имат принос в различни области - наука, култура, спорт, но всички изключително достойни, изключително добър еталон за тези ценности.

"Нека си пожелаем с всичко, което ние правим, да създаваме и подпомагаме повече такива хора, чийто талант да бъде пример за всички, които живеят в този град за всички нас, да ни кара да мечтаем по-смело, да вярваме в доброто", заяви Терзиев.