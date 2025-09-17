Борисов не иска антикорупционният орган да остане в този вид (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов не иска Комисията за противодействие на корупцията да остане в този вид, стана ясно от неговото изявление пред медиите в парламента. Той призна, че се водят преговори с Европейската комисия, тъй като както знаем този орган е обвързан с плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост. "Преговори се водят, се водят. Не забравяйте, че "Демократична България" поискаха да се закрие. Моята позиция е, че тази комисия в този вид не трябва да остане, защото тя беше правена по време на сглобката, тя беше правена за Бойко Рашков и това беше целта да се овладеят всички служби, комисии и най-клишето - репресивни органи в държавата - ПП и ДБ", каза още Борисов.

На въпрос дали е приемливо част от правомощията на този орган да отидат в ДАНС, а други в Сметната палата, както предлага санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, Борисов отговори, че не е проследил предложенита на Пеевски. "То така си беше едно време", каза още Борисов.

Той обаче каза, че сигурно ще се пристъпи към попълване на състава на комисията, когато му дойде времето. ОЩЕ: "Да, България" с кампания в парламента: Вот на недоверие с QR код (СНИМКА)

Мнозинство за ВСС и ИВСС

Борисов отговори и на въпрос дали ще разговаря с опозицията за попълване състава на ВСС и на ИВСС, като каза, че е проблем за всички, че тези органи работят с изтекъл мандат.

За евентуални преговори с ПП-ДБ, Борисов каза, че се е наслушал на техните разговори за съдебна реформа, като напомни, че те са се провеждали в неговия кабинет по време на сглобката.

Той обясни и защо с проруската партия "Възраждане" не води такива разговори. "Имаме идеологически различия с тях и за разлика от ПП-ДБ ние не сме всеядни", заяви Борисов. ОЩЕ: Депутат от ИТН: Вотът на недоверие нарушава Конституцията, някои от мотивите се повтарят