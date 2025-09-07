Как той въобще продължава да работи по този начин. Утре Илон Мъск може да реши да изстреля Атанас Зафиров с ракета на Марс. Точно него не, но някой друг от правителството. Това не е сериозно, България не може да се среща с Урсула фон дер Лайен, да обясняваме как сме в Коалицията на желаещите, да подкрепяме Запада и сме заедно с Франция, Германия и Великобритания, а в този момент Зафиров да си стяга багажчето и да ходи в Китай на парад със севернокорейския лидер. Това е безумие. Това каза лидерът на "Да, България Ивайло Мирчев в предаването "На фокус" по Нова телевизия в контекста на визитата на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай. Мирчев още смята, че има основание за оставката на Зафиров от правителството, като призова премиерът Желязков да свали доверието си от вицепремиера.

"Това, че е бил в отпуска, това, че е бил партиен лидер, няма никакво значение. Той публично при срещата си с китайския президент е представен като вицепремиера на България. Българската външна политика няма нищо общо с подобно събитие. Застанал е до севернокорейския лидер и до Путин и до китайския. Това е пълен абсурд", каза още Мирчев.

Визитата на Зафиров в Пекин

Припомняме, че в началото на септември вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров бе топло посрещнат от лидера на китайския комунистически режим и президент на страната Си Дзинпин. От БСП съобщиха, че водената от Зафиров делегация е присъствала на военния парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война. ОЩЕ: Мирчев с твърдение: Зафиров е обявен като вицепремиер в Китай (ВИДЕО)