Войната в Украйна:

Утре Илон Мъск може да реши да изстреля Атанас Зафиров с ракета на Марс

07 септември 2025, 17:27 часа 291 прочитания 0 коментара
Утре Илон Мъск може да реши да изстреля Атанас Зафиров с ракета на Марс

Как той въобще продължава да работи по този начин.  Утре Илон Мъск може да реши да изстреля Атанас Зафиров с ракета на Марс. Точно него не, но някой друг от правителството. Това не е сериозно, България не може да се среща с Урсула фон дер Лайен, да обясняваме как сме в Коалицията на желаещите, да подкрепяме Запада и сме заедно с Франция, Германия и Великобритания, а в този момент Зафиров да си стяга багажчето и да ходи в Китай на парад със севернокорейския лидер. Това е безумие.  Това каза лидерът на "Да, България Ивайло Мирчев в предаването "На фокус" по Нова телевизия в контекста на визитата на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай. Мирчев още смята, че има основание за оставката на Зафиров от правителството, като призова премиерът Желязков да свали доверието си от вицепремиера.

"Това, че е бил в отпуска, това, че е бил партиен лидер, няма никакво значение. Той публично при срещата си с китайския президент е представен като вицепремиера на България. Българската външна политика няма нищо общо с подобно събитие. Застанал е до севернокорейския лидер и до Путин и до китайския. Това е пълен абсурд", каза още Мирчев. 

Визитата на Зафиров в Пекин

Припомняме, че в началото на септември вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров бе топло посрещнат от лидера на китайския комунистически режим и президент на страната Си Дзинпин. От БСП съобщиха, че водената от Зафиров делегация е присъствала на военния парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война. ОЩЕ: Мирчев с твърдение: Зафиров е обявен като вицепремиер в Китай (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Actualno.com
Actualno.com Отговорен редактор
Марс Китай Илон Мъск Атанас Зафиров Да, България Ивайло Мирчев
Още от Цитати
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес