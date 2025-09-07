Радев се опитва да превземе думата "дерибеи" от Пеевски и да я използва срещу него

Думите от заглавието са на журналиста и бивш народен представител от БСП Александър Симов за речта на президента Румен Радев по повод 140 години от Съединението на България, изречен на площад "Съединение" в Пловдив. Речта на президента не е изненадваща. Точно на този празник е хубаво да се направят констатации. Очевидно е, че има много интересна ситуация, защото истинската опозиция е около президента и е извън парламента, коментира Симов в студиото на bTV. Той смята, че дъжавният глава се опитва да превземе думата "дерибеи" от Делян Пеевски, да я използва срещу него и да я хвърли в публичното пространство.

Какво символизираха думите на Радев?

Александър Симов смята, че почти сигурно Илияна Йотова, която в момента е вицепрезидент, ще бъде кандидат за президент.

Симов е на мнение още, че до края на мандата Радев няма да представи политически проект. "Не смятам, че ще видим политически проект и през следващата година, но тук става въпрос за гледане на звездите и гадаене", коментира Симов. Той добави, че президентските избори могат да разбият брокерските амбиции на някого - думите, които и държавният глава изрече за политически брокери по време на словото си за Съединението.

Той отбеляза, че БСП ще има собствен кандидат за президентските избори.

Политологът Петър Чолаков пък определи речта на президента Радев за 140 години от Съединението като предизборна. По думите му на президента му отива да говори политически и да бъде критичен. Президентът единствено не се сглоби с Делян Пеевски и Бойко Борисов, посочи Петър Чолаков. По думите му в българския политически живот трябва да си и ловец, и рибар.

Петър Чолаков очаква и ролята на ДПС-Ново начало на президентските избори догодина да е все по-голяма.

