Опасно е, ако се разбягат с морбили навсякъде по страната, но важното е да се обяснява. Кой разбрал – разбрал

Думите от заглавието са на бившия директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев в студиото на bTV във връзка със зачестилите случаи на морбили. По думите му в момента проблемът с морбилите е локален. От някоя европейска държава вирусът е внесен и попада в някоя област, където видимо не е провеждана имунизация. Още: След драматичен спад във ваксинацията и огнище на морбили във Врачанско: МЗ разпореди извънредна имунизация на всички деца

Ако едно дете не е ваксинирано срещу морбили - тежки усложнения

Според него най-опасното е, че морбилите е едно заболяване, което е ако под лекарски надзор, много малко вероятно е да настъпи тежко протичане. Не бива да се плашат хората, защото ако се уплашат от инфекцията и тръгнат да бягат в страната, няма да е добре за здравните власти, предупреди проф. Тодор Кантарджиев. Той заяви, че разчита на усилията на здравните медиатори да не допускат това да се случи.

„Ако едно дете не е ваксинирано срещу морбили, в моята практика съм виждал ужасни случаи на късни усложнения от прекарана инфекция“, предупреди проф. Тодор Кантарджиев. И призова здравните власти да не допускат семейства с деца с морбили да тръгнат по страната да бягат.

И повтори още веднъж, че ще бъде опасно, ако се разбягат с морбили навсякъде по страната, но важното е да се обяснява. Кой разбрал – разбрал, посочи експертът.

Проф. Кантарджиев успокои още, че случаите на менингит в Англия не е опасна за България.

