Войната в Украйна:

По-големият проблем на България е, че голяма част от политическия ни елит е от Китай - бие на евтиния (ВИДЕО)

03 септември 2025, 13:46 часа 375 прочитания 0 коментара
По-големият проблем на България е, че голяма част от политическия ни елит е от Китай - бие на евтиния (ВИДЕО)

По-големият проблем на България е, че голяма част от политическия ни елит е от Китай - бие на евтиния. Това каза лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев по време на брифинг в парламента по повод визитата на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай. Припомняме, че от "Да, България" искат оставката на Зафиров и настояват премиерът Желязков да му я поиска, ако иска унижението да не продължава. 

Визитата на Зафиров

 Вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров бе топло посрещнат от лидера на китайския комунистически режим и президент на страната Си Дзинпин. ОЩЕ: Зафиров с топло посрещане и разговор със Си Дзинпин, докато е в отпуск

От партията съобщиха, че водената от Зафиров делегация е присъствала на военния парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война. По време на честванията лидерът на БСП е провел и разговор със Си, който е също така генерален секретар на Китайската комунистическа партия. 

"Вие видяхте ли на това събитие западноевропейски лидер в Китай? Аз не видях, единственото, което видях всички проксита на Путин в Европа и нашите двамата - барабар с тях. Съжалявам, ние това не го приемаме", разкритикува ги Мирчев. ОЩЕ: "Премиерът да я поиска, ако не иска унижението да продължи": ДБ призовават за оставката на Зафиров (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Китай Ивайло Мирчев 51 Народно събрание
Още от Цитати
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес