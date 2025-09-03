По-големият проблем на България е, че голяма част от политическия ни елит е от Китай - бие на евтиния (ВИДЕО)

По-големият проблем на България е, че голяма част от политическия ни елит е от Китай - бие на евтиния. Това каза лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев по време на брифинг в парламента по повод визитата на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай. Припомняме, че от "Да, България" искат оставката на Зафиров и настояват премиерът Желязков да му я поиска, ако иска унижението да не продължава.

Визитата на Зафиров

Вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров бе топло посрещнат от лидера на китайския комунистически режим и президент на страната Си Дзинпин. ОЩЕ: Зафиров с топло посрещане и разговор със Си Дзинпин, докато е в отпуск

От партията съобщиха, че водената от Зафиров делегация е присъствала на военния парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война. По време на честванията лидерът на БСП е провел и разговор със Си, който е също така генерален секретар на Китайската комунистическа партия.

"Вие видяхте ли на това събитие западноевропейски лидер в Китай? Аз не видях, единственото, което видях всички проксита на Путин в Европа и нашите двамата - барабар с тях. Съжалявам, ние това не го приемаме", разкритикува ги Мирчев. ОЩЕ: "Премиерът да я поиска, ако не иска унижението да продължи": ДБ призовават за оставката на Зафиров (ВИДЕО)