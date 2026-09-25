Кабинетът "Радев":

Русия винаги "се притичва на помощ на засегнатите национални малцинства". Но това са глупости.

25 септември 2026, 9:24 часа 660 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Русия винаги "се притичва на помощ на засегнатите национални малцинства". Но това са глупости.

Думите от заглавието са на полския външен министър Радослав Сикорски. Напоследък той говори особено остро и с крайно жлъчни попадения относно "пътя на развитие" на Путинова Русия, който се определя, разбира се, от руския диктатор Владимир Путин и Кремъл - Още: Искахте Киев за 3 дни. Как се случи така, че Москва гори 4 години по-късно?

"Руснаците имат право да изискват уважение към правата на малцинствата, но това не им дава право да изпращат танкове и балистични ракети. Виждате ли, Русия никога не нахлува. Тя не е нахлула в Полша през 18-ти век. Тя не е нахлула в Полша с Нацистка Германия през 1939 г.", каза още Сикорски.

И черешката на тортата: "Русия празнува Деня на независимостта си, за да отбележи годишнината от деня, в който прогони полските войски от Кремъл през 1611 г. Не се шегувам. Воюваме с руснаците още отпреди съществуването на Съединените щати. И ако ни нападнат, няма да се откажем" - ОЩЕ: Не знам случай, в който терорът върху хората да е довел до желания политически ефект. Обикновено става обратното

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цитати Радослав Сикорски русский мир
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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