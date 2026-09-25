Русия винаги "се притичва на помощ на засегнатите национални малцинства". Но това са глупости.

Думите от заглавието са на полския външен министър Радослав Сикорски. Напоследък той говори особено остро и с крайно жлъчни попадения относно "пътя на развитие" на Путинова Русия, който се определя, разбира се, от руския диктатор Владимир Путин и Кремъл - Още: Искахте Киев за 3 дни. Как се случи така, че Москва гори 4 години по-късно?
"Руснаците имат право да изискват уважение към правата на малцинствата, но това не им дава право да изпращат танкове и балистични ракети. Виждате ли, Русия никога не нахлува. Тя не е нахлула в Полша през 18-ти век. Тя не е нахлула в Полша с Нацистка Германия през 1939 г.", каза още Сикорски.
Polish Foreign Minister Sikorski on Russia:— Clash Report (@clashreport) September 24, 2026
The Russians are in their right to demand respect for minority rights, but it doesn't give you the right to send in tanks and ballistic missiles.
You see, Russia never invades. It didn't invade Poland in the 18th century. It didn't… pic.twitter.com/VhjH3QM5xP
И черешката на тортата: "Русия празнува Деня на независимостта си, за да отбележи годишнината от деня, в който прогони полските войски от Кремъл през 1611 г. Не се шегувам. Воюваме с руснаците още отпреди съществуването на Съединените щати. И ако ни нападнат, няма да се откажем" - ОЩЕ: Не знам случай, в който терорът върху хората да е довел до желания политически ефект. Обикновено става обратното
Polish Foreign Minister Sikorski on Russia:— Clash Report (@clashreport) September 24, 2026
Russia celebrates its Independence Day to mark the anniversary of the day when they chased Polish troops out of the Kremlin in 1611. I'm not kidding.
We've been fighting the Russians since before the United States existed.
And if… pic.twitter.com/whbzI25wKN