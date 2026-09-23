Кабинетът "Радев":

Не искам да плаша хората по принцип, а се стремя да ги убедя с аргументи

23 септември 2026, 8:21 часа 624 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Не искам да плаша хората по принцип, а се стремя да ги убедя с аргументи

Думите от заглавието са на евродепутата Никола Минчев, който е част от инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев. Двамата се кандидатираха за президент и вицепрезидент, изборите са на 25 октомври. А Минчев каза горепосоченото след питане дали всъщност кампанията на Гюров и Кандев дотук не залага да се набляга като грешка върху това, заради което Румен Радев спечели пълно мнозинство на парламентарните избори - как ще бъдат убедени хората, че са сгрешили, след като дадоха такъв силен глас именно за "грешката".

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Пред БНТ Минчев определи двойката Гюров - Кандев като "независими кандидати", защото в инициативния комитет само самият Минчев, по собствените му думи, е политическо лице. А на въпрос дали това не обижда избирателите на ПП-ДБ, след като Андрей Гюров започна политическата си кариера в ПП (Продължаваме промяната), Минчев уточни, че Гюров е независим от партийно влияние и го е доказал като служебен премиер. Той призова и Илияна Йотова, след като говорела, че не всички в ПП-ДБ подкрепяли Гюров и Кандев, да изнесе още информация. "Виждам Гюров като президент, не като партиен лидер", каза Никола Минчев.

"Винаги се стига до балотаж поради високите изисквания за избирателна активност", продължи той и посочи, че вероятно балотажът ще е между Гюров - Кандев и Йотова - Вълчев, с уточнение "да не го предпоставяме". Минчев отказа да коментира "още отсега" кой би бил виновен, ако Гюров и Кандев загубят изборите или дори не стигнат до балотаж. А по темата може ли след изборите да има "ново начало" за ПП-ДБ, отговорът беше - фрагментацията в политиката не работи добре.

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цитати Никола Минчев президентски избори 2026
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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