Правителството се готви да свари бюджета като жаба във вода

Думите от заглавието са на народния представител от "Възраждане" Димо Дренчев, изречени в студиото на БНТ. По думите му броят на незаетите места в армията нарастват. Според него няма да се реши проблемът с ограничаване на доходите в армията. Още: Божидар Божанов: Дефицит от 5,7% е нечуван от Жан Виденов насам, хващат бизнеса в засада

Властта се страхува от протести

Снимка: Actualno.com

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"Трябва да се мисли за всяко едно министерство, за всяка една служба", призова народният представител.

Той смята, че всички идеи на "Прогресивна България" са предпоследни. Димо Дренчев е на мнение, че "Прогресивна България" се страхува от протести, но държавата няма време да ги чака да се провалят - или да правят смели реформи, или изобщо да не се занимават.

Според Дренчев и новата власт ще усвоява средства като предишните властимащи.

"Продължава се към момента с високи дефицити и тегленето на дългове в бюджета", изтъкна Димо Дренчев.

Той добави, че в изложението си финансовият министър Гълъб Донев обяви, че са се прикривали данни и че това е било верифицирано от Европейската комисия. ЕК издаде конвергентен доклад за доброто финансово здраве на държавата и правителството ще понесе ли отговорност за досегашните фалшиви бюджети, запита Дренчев.

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