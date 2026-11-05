Войната в Иран:

Ние не сме тоталитарна държава - ако някой иска да е неграмотен, никой не може да му го забрани

05 ноември 2026, 8:12 часа 553 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ние не сме тоталитарна държава - ако някой иска да е неграмотен, никой не може да му го забрани

Думите от заглавието са на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов - те бяха казани в сутрешния блок на БНТ по повод, че на първо четене беше одобрен законопроект на партията му за защита на български език.

Костадинов визираше с казаното "шльокавицата" и призна, че този специфичен "език" (да се пише на български език с латински букви и дори цифри) ще си остане в ежедневната комуникация, не може там да има контрол и санкция. Обаче държавните учреждения следва да бъдат контролирани, по думите му - ОЩЕ: Костадинов: Не може табели, знаци и указания на чужд език - незаконно е

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български език Кирилица цитати шльокавица
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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