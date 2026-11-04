Бюджет 2027 ще е страшна секира за работещите, майките, бедните и пенсионерите

"Вече знаем, че бюджета за 2027 г. ще е много тежък и ще е страшна секира за работещи, за майки, за бедни, за пенсионери и т.н. Всичко беше покривано, за да минат изборите, хората да се излъжат за пореден път, но реалността се стоварва с пълна сила върху всички. Правителство панически се мъчи да намери отнякъде готови пари и да ги прибере във общия бюджет".

Това заяви в ефира на Студио Actualno бившият вицепремиер Корнелия Нинова. Тя подчерта, че се предвижда вдигане данъци и се "изсмукват живите пари от хората и търсят къде има натрупани готови", визирайки идеята на правителството да изземе вноските по втория пенсионен стълб и да ги прехвърли към общия бюджет на НОИ.

Още: "С тази арогантност, некомпетентност и самодостатъчност ще катастрофират": Говори Корнелия Нинова (ВИДЕО)

Снимка: Actualno.com

"И това е, вероятно, опита да се посегне на половината от парите в частните пенсионни фонди. Лошото е, че това вероятно е изтърсено в Брюксел като документи, информация и предложение и сега ще разберем отговора от там дали ще потвърди, че е имало такова искане", каза още Нинова пред Actualno.com.

Цялото интервю може да гледате тук: