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Бюджет 2027 ще е страшна секира за работещите, майките, бедните и пенсионерите

04 ноември 2026, 15:56 часа 1667 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Бюджет 2027 ще е страшна секира за работещите, майките, бедните и пенсионерите

"Вече знаем, че бюджета за 2027 г. ще е много тежък и ще е страшна секира за работещи, за майки, за бедни, за пенсионери и т.н. Всичко беше покривано, за да минат изборите, хората да се излъжат за пореден път, но реалността се стоварва с пълна сила върху всички. Правителство панически се мъчи да намери отнякъде готови пари и да ги прибере във общия бюджет".

Това заяви в ефира на Студио Actualno бившият вицепремиер Корнелия Нинова. Тя подчерта, че се предвижда вдигане данъци и се "изсмукват живите пари от хората и търсят къде има натрупани готови", визирайки идеята на правителството да изземе вноските по втория пенсионен стълб и да ги прехвърли към общия бюджет на НОИ.

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Снимка: Actualno.com

"И това е, вероятно, опита да се посегне на половината от парите в частните пенсионни фонди. Лошото е, че това вероятно е изтърсено в Брюксел като документи, информация и предложение и сега ще разберем отговора от там дали ще потвърди, че е имало такова искане", каза още Нинова пред Actualno.com.

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Корнелия Нинова Прогресивна България бюджет 2027
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
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